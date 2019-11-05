Полиция Москвы обнаружила машину, на которой скрылся убийца начальника ЦПЭ Ингушетии

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Оперативники МУРа обнаружили и изъяли одну из машин, которой пользовался киллер, стрелявший в начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Машина была обнаружена недалеко от места совершения убийства", - сказал он, отметив, что это черный внедорожник Mazda CX-7.

По его словам, подозреваемые в убийстве использовали не одну машину для своих перемещений. "Продолжается работа с записями камер видеонаблюдения, устанавливаются пути перемещения и отхода подозреваемых", - сказал он.