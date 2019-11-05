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Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Коми увеличилось до 11 человек

Среди них - 16-летний подросток

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ДТП с участием легкового автомобиля и микроавтобуса на трассе Сыктывкар - Ухта в Республике Коми увеличилось с 9 до 11 человек. Об этом ТАСС сообщили в Госавтоинспекции России.

"5 ноября в 17:10 на 294-м км автодороги Сыктывкар - Ухта водитель, управляя автомобилем Volkswagen Caravelle, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Kia Spectra. В результате ДТП оба водителя, шесть пассажиров автомобиля Volkswagen Caravelle и три пассажира автомобиля Kia Spectra получили телесные повреждения", - сказали в ГИБДД.

Ранее в управлении ГИБДД МВД по Коми сообщили, что, по предварительным данным, в ДТП на трассе Сыктывкар - Ухта в Республике Коми пострадали девять человек, в том числе 16-летний подросток.

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