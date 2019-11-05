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Неисправность контактной сети привела к задержке 10 поездов дальнего следования в СЗФО

Для пассажиров поездов, задерживающихся более четырех часов, организовано питание

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Сбои в работе контактной сети на Октябрьской железной дороге (ОЖД, филиал ОАО "РЖД"), вызванные наледью, привели к задержке 10 поездов дальнего следования в Северо-Западном федеральном округе. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

Последствия непогоды устраняют специальной техникой (вибропантографами), которая удаляет наледь с проводов.

"В настоящее время в пути следования задерживаются поезда: №9 Архангельск - Санкт-Петербург - задержка более четырех часов; №74 Санкт-Петербург - Тюмень - задержка более четырех часов; №124 Санкт-Петербург - Киров - задержка более четырех часов; №72 Санкт-Петербург - Екатеринбург - задержка около трех часов; №15 Мурманск - Москва - задержка около трех часов, №806 Санкт-Петербург - Петрозаводск - задержка более четырех часов; №820 Псков - Петрозаводск - задержка около трех часов; №456 Санкт-Петербург - Архангельск - задержка около двух часов; №65 Мурманск - Минск - задержка около четырех часов; №812 Псков - Санкт-Петербург - задержка более часа", - говорится в сообщении филиала "Российских железных дорог".

Для пассажиров поездов дальнего следования, задерживающихся в пути более четырех часов, среди которых №9 Архангельск - Санкт-Петербург; №74 Санкт-Петербург - Тюмень; №124 Санкт-Петербург - Киров; №806 Санкт-Петербург - Петрозаводск, будет организовано питание.

Пассажиров поездов №9 Архангельск - Санкт-Петербург и №812 Псков - Санкт-Петербург компания обеспечит автобусным сообщением от Ладожского и Балтийского вокзалов.

Для устранения последствий неблагоприятных погодных условий на Октябрьской железной дороге работает оперативный штаб.

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РоссияСанкт-Петербург
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