Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите

ЧИТА, 6 ноября. /ТАСС/. Два пациента, осужденные за убийство и кражу, сбежали в ночь на среду из краевой клинической психиатрической больницы имени Виктора Кандинского в Чите. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

"Один из сбежавших был осужден за совершение кражи, второй - за убийство. Их признали недееспособными", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Минздрава Забайкальского края подтвердили, что в ночь на среду два пациента самовольно покинули клинику. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.

По данным регионального УМВД, личный состав ведомства поднят по тревоге.

"Сотрудники полиции проводят работу по обнаружению сбежавших и их возвращению в учреждение", - сказали в ведомстве.