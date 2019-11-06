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В Астраханской области у водителя грузовика изъято 1200 кг рыбы ценных осетровых пород

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейские в Астраханской области обнаружили в прицепе грузовика тайник и изъяли оттуда 1200 кг рыбы осетровых пород, которая относится к ценным водным биологическим ресурсам. Как рассказала ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, водитель большегруза задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

"На трассе "Каспий", в двух километрах от села Енотаевка Астраханской области, полицейские остановили грузовой автомобиль, который направлялся в Москву под управлением жителя Республики Дагестан. В прицепе за мешками с луком оперативники обнаружили тайник, в котором находилось 929 туш русского осетра, севрюги и белуги общей массой свыше 1200 кг. Изъятые рыбы по результатам ихтиологического исследования принадлежат к особо ценным водным биологическим ресурсом", - рассказала Волк.

По словам представителя МВД, в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ"). Подозреваемый задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Теги
РоссияАстраханская область
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