Легковушка столкнулась с грузовиком в Курской области

ТАСС, 6 ноября. Легковой автомобиль "Ауди" столкнулся с "Камазом" на 13-м километре трассы Щигры - Колпна в Курской области, пять человек погибли. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области.

"6 ноября 2019 года примерно в 04:00 на 13-м км автодороги Щигры - Колпна, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля "Ауди" и автомобиля "Камаз". В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля "Ауди" скончались на месте", - говорится в сообщении.

Движение по автодороге приостановлено, добавили в пресс-службе ведомства.