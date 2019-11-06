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Легковушка столкнулась с грузовиком в Курской области

Погибли пять человек

ТАСС, 6 ноября. Легковой автомобиль "Ауди" столкнулся с "Камазом" на 13-м километре трассы Щигры - Колпна в Курской области, пять человек погибли. Об этом журналистам в среду сообщили в пресс-службе УМВД по Курской области.

"6 ноября 2019 года примерно в 04:00 на 13-м км автодороги Щигры - Колпна, по предварительным данным, произошло лобовое столкновение автомобиля "Ауди" и автомобиля "Камаз". В результате ДТП водитель и четыре пассажира автомобиля "Ауди" скончались на месте", - говорится в сообщении.

Движение по автодороге приостановлено, добавили в пресс-службе ведомства.

Теги
РоссияКурская область
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