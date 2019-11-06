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Охотник в Приморье попал в реанимацию после нападения медведя

Мужчина получил травмы головы и лица

ВЛАДИВОСТОК, 6 ноября. /ТАСС/. Житель Приморского края попал в реанимацию после нападения медведя в Уссурийском городском округе. Об этом сообщили ТАСС в среду в ОМВД Уссурийска.

"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, связанного с нападением медведя на жителя Уссурийска в лесной местности в окрестностях села Яконовка. Мужчина госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы", - сказали в пресс-службе ведомства.

У пострадавшего есть разрешение на ведение охоты, оружие зарегистрировано в установленном порядке. По информации департамента здравоохранения Приморья, он получил травмы головы и лица, повреждены лицевые кости. Его состояние оценивается как тяжелое. Когда пациент стабилизируется, его переведут в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Как рассказал ТАСС директор Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, это уже второй подобный случай в Уссурийском городском округе на текущей неделе. В понедельник на другого охотника также напал тигр. Мужчина получил травмы ноги.

"По обоим случаям сейчас разбираются специалисты департамента охотничьего надзора. Важно понять, ранены ли медведь и тигр, потому что в этом случае, они могут представлять опасность для людей", - отметил Арамилев.

Уссурийский городской округ с населением 198 тыс. человек располагается в 200 км к северу от Владивостока и включает город Уссурийск а также несколько поселков и небольших сел.

Теги
РоссияПриморский край
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