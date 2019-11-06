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В Бурятии возбудили дело по факту контрабанды лесоматериалов в Китай

Ущерб оценивается почти на 4 млн рублей

УЛАН-УДЭ, 6 ноября. /ТАСС/. Таможенники Бурятии возбудили уголовное дело по факту контрабанды в Китай лесоматериалов почти на 4 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе Бурятской таможни.

"Совместно с сотрудниками Управления ФСБ России по Бурятии выявлен факт контрабанды 510 кубометров лесоматериалов из хвойных пород древесины в Китай на 3,8 млн рублей. Организовала контрабандный вывоз пиломатериалов руководитель торговой компании из Бурятии", - указали в пресс-службе.

По данным ведомства, предпринимательница незаконно приобретала лес на территории республики, а затем экспортировала в Китай по подложным документам. При таможенном декларировании заявлялись недостоверные сведения о происхождении товара. "Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Незаконное перемещение стратегически важных ресурсов в крупном размере")", - сообщили в пресс-службе, добавив, что санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Теги
РоссияКитайБурятия
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