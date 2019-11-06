Летевший из Томска во Вьетнам самолет совершил вынужденную посадку в Китае

ТОМСК, 6 ноября. /ТАСС/. Чартер авиакомпании "Азур Эйр", следовавший из Томска во Вьетнам, совершил вынужденную посадку в аэропорту Сиань по технической причине. Об этом в среду сообщили журналистам в Томской транспортной прокуратуре.

"6 ноября 2019 года в 05:15 (01:15 мск) воздушное судно "Боинг 757-200", выполнявшее рейс по маршруту Томск - Фукуок, совершило вынужденную посадку в международном аэропорту Сиань (Китай) по причине срабатывания одного из датчиков технической неисправности", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на борту самолета находились 241 пассажир и семь членов экипажа. Сейчас пассажиры рейса в аэропорту Сиань ожидают прибытия резервного воздушного судна, которым планируется доставить их к месту назначения. По факту произошедшего транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.