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В Москве задержана няня, подозреваемая в краже часов и украшений на 7,5 млн рублей

В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полиция задержала няню, которая подозревается в краже из квартиры на западе Москвы, где она работала, 9 наручных часов и ювелирных украшений на сумму почти 7,5 млн рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"4 ноября в ОМВД поступило сообщение о краже из квартиры на Мичуринском проспекте, в доме 16. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу девяти наручных часов и ювелирных изделий, а затем скрылся. Материальный ущерб составил 7,425 млн рублей", - сообщили в главке.

Во вторник полицейские задержали женщину, работающую в данной квартире няней по уходу за детьми, которая подозревается в совершении этого преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная в особо крупном размере"). В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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