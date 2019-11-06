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Пять человек погибли от отравления угарным газом в Алтайском крае

Среди них двое детей

БАРНАУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Пять человек, в том числе двое детей 2003 и 2009 года, погибли от отравления угарным газом в наукограде Бийске Алтайского края, сообщили ТАСС в среду в ГУ МЧС по региону.

"О трагедии спасательным службам было сообщено в 12:07 (08:07 мск). По предварительным данным, в частном доме на ул. Льва Толстого погибли пять человек, в том числе двое детей, от отравления угарным газом. Еще два человека были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, погибшие и пострадавшие - члены одной семьи, возможная причина отравления - поступление угарного газа в помещение вследствие закрытой печной заслонки.

Теги
РоссияАлтайский край
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