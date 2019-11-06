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Пустынная саранча обрушилась на страны Африканского Рога

Нашествие насекомых началось в Йемене, а затем распространилось и на соседние страны региона

ПРЕТОРИЯ, 6 ноября. /ТАСС/. Северо-восток Африки переживает нашествие пустынной саранчи. Как передает южноафриканская радиокомпания SABC, с проблемой столкнулись Эфиопия, Джибути, Эритрея, Судан и Сомали.

"Всемирная продовольственная программа призвала к немедленным действиям с тем, чтобы не допустить распространения в странах Африканского Рога вспышки пустынной саранчи", - отметила она.

Власти Эфиопии, которая первой нынешней осенью ощутила на себе нашествие саранчи, уже принимают экстренные меры. С минувшей недели Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов приступило к опрыскиванию наиболее пострадавших от саранчи районов.

Согласно последним подсчетам правительства Эфиопии, в сутки орды саранчи поедают 8,7 тыс. тонн растительности, включая сельскохозяйственные культуры. Последние исследования показывают, что 60% аграрной территории страны поражены саранчой.

Быстрота распространения насекомых не позволила обеспечить все хозяйства необходимыми средствами химической защиты. В результате, как отмечает SABC, эфиопские крестьяне самостоятельно разгоняют насекомых палками.

Угроза голода

Нашествие насекомых началось с Йемена, где с начала года создались природные условия для быстрого размножения пустынной, или африканской саранчи. В зависимости от ситуации в год может появиться до пяти поколений пустынной саранчи, которая является самым опасным вредителем из всего семейства.

В спокойные годы, когда этим насекомым хватает пищи, они ведут уединенный образ жизни. Но когда возникает угроза голода из-за крупных неурожаев, пустынная саранча собирается в огромные колонии, насчитывающие десятки миллионов особей и начинает искать себе пропитание в отдаленных районах. Орды насекомых способны преодолевать за сутки до 150 км.

Из Йемена пустынная саранча нынешней осенью устремилась в двух направлениях - в Африку и на Индостан. Перелетев Красное море, насекомые нагрянули, в первую очередь, в Эфиопию. Сейчас саранча опустошает поля в регионах Афар, Оромия, Амхара и Сомали. Она также появилась в Джибути, Эритрее, Судане и на севере Сомали.

"Необходимы согласованные действия стран Африканского Рога для того, чтобы противодействовать данной угрозе", - заявил директор Организации по борьбе с пустынной саранчой в Восточной Африке Стивен Ньока. В противном случае, по его словам, возникнет угроза массового голода среди населения пораженных районов.

Сложная ситуация сложилась также в Пакистане и Индии, на которые тоже обрушилась саранча из Аравийской пустыни. При этом она приближается к границе Ирана, грозя и этой стране.

Теги
ЭритреяЭфиопияДжибутиСомалиСуданИндияИранПакистан
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