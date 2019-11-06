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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
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Возможного подозреваемого в убийстве главы ЦПЭ МВД Ингушетии объявили в розыск

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, он может скрываться на территории Ингушетии
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© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Один из возможных подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева объявлен в федеральный розыск. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

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"Установлена личность одного возможного подозреваемого в этом тяжком преступлении. В настоящее время он объявлен в федеральный розыск. Он может скрываться на территории Ингушетии", - сказал собеседник агентства.

Эльджаркиев и его брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. По данным СК, убийца выстрелил в них не менее 10 раз.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева. В розыск были объявлены три человека.

По факту убийства возбуждено уголовное дело, его расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Теги
РоссияРасследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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