Обвиняемая в вымогательстве 70 млн рублей бывшая супруга Цеповяза впала в кому

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. Судебное заседание по делу обвиняемой в вымогательстве бывшей супруги члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза - , - назначенное на среду, перенесено на 14 ноября, так как женщина находится в коме. Об этом ТАСС сообщил ее адвокат Мурад Мусаев.

"Обнаружена вчера в районе полудня в состоянии комы уже. Диагноз - кома неизвестной этиологии. Пока точно мы не знаем, о чем идет речь, есть всякие подозрения", - сообщил он.

Мусаев напомнил, что обвиняемая, которую суд отпустил под домашний арест, уже несколько лет наблюдается у онколога. "На последнем заседании она себя очень плохо чувствовала", - добавил адвокат.

Наталью и ее брата Ивана обвинают в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Цеповяз в 2013 году был приговорен Краснодарским краевым судом по делу банды Цапков к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 года по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.