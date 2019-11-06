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Арест сотрудника ОДК в Италии
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СК просит заочно арестовать топ-менеджера ОДК Коршунова по обвинению в мошенничестве

Он объявлен в международный розыск

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Следствие просит Басманный суд заочно арестовать задержанного в Италии по запросу США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова по обвинению в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Коршунова", - сказала собеседница агентства. В РФ Коршунов объявлен в международный розыск.

Директор по развитию бизнеса ОДК Александр Коршунов был арестован 30 августа в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США. Американские власти обвиняют его в сговоре и попытке кражи коммерческих секретов у американской авиастроительной компании. Вместе с ним по делу проходит гражданин Италии Маурицио Паоло Бьянки, работавший сначала в итальянском отделении General Electric, а затем в частной фирме Aeronova, с которой у ОДК был контракт об оказании консалтинговых услуг. Итальянец был арестован 2 октября в Марино также по ордеру США, сообщал американский Минюст. Предполагается, что американская сторона предоставит документы для экстрадиции Коршунова. В Министерстве юстиции Италии ранее ТАСС отказались комментировать данное дело.

В конце октября высшая судебная инстанция Италии - кассационный суд - отклонила ходатайство адвокатов Коршунова о незаконности взятия его под стражу. Также адвокаты добивались изменения меры пресечения, и это ходатайство ранее было отклонено.

Теги
СШАИталияРоссияАрест сотрудника ОДК в Италии
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