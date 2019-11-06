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В Твери семь человек пострадали после столкновения грузовика с машиной "Почты России"

По предварительным данным, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 6 ноября. Семь человек пострадали в результате столкновения грузовика Ford и автомобиля УАЗ, принадлежащего "Почте России", в среду в Твери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Авария произошла на проспекте 50 лет Октября около 11:00 мск. Столкнулись грузовая машина Ford и УАЗ, он принадлежит "Почте России". Пострадали семь человек", - сказал собеседник агентства.

По предварительной информации, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе УМВД добавили, что все семеро пострадавших - из автомобиля УАЗ. Как сообщила пресс-служба "Почта России", инцидент не отразился на обслуживании клиентов. "Для оперативной доставки отправлений на маршрут был выведен дополнительный автотранспорт, все находящиеся на борту отправления перегружены и будут доставлены адресатам в срок. Отметим, что перед выездом на маршрут следования все водители почтового транспорта проходят обязательное медицинское освидетельствование, автомобиль также находился в исправном состоянии", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой.

В новость внесены изменения (13:47 мск) - добавлены подробности после четвертого абзаца.

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РоссияТверская область
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