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Суд арестовал подозреваемого в убийстве 16-летней девушки в Адыгее

Подозреваемый был ранее судим за убийство и кражу

МАЙКОП, 6 ноября. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве 16-летней учащейся лицея в Майкопе, исчезнувшей накануне последнего звонка в мае этого года, арестован, сообщил журналистам руководитель следственного управления СК РФ по Адыгее Александр Глущенко.

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"Сегодня Майкопский городским судом подозреваемому избрана мера пресечения - заключение под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сопряженном с разбоем", - сказал Глущенко.

Подозреваемый в убийстве школьницы нигде не работает. В 2002 году он был судим по части 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство") и части 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"), приговорен к 12 годам лишения свободы, освободился по УДО в 2012 году, уточнил Глущенко.

"Не исключены версии об изнасиловании девушки и о сообщниках преступления. Полная картина пока не установлена", - добавил Глущенко.

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РоссияАдыгея
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