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Михаила Светова вызвали на допрос в СК

Как сообщили в незарегистрированной Либертарианской партии России, Светову официально не предъявляли никаких обвинений

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Член незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов вызван на допрос в Следственный комитет, заявил ТАСС в среду председатель организации Сергей Бойко.

"Ему вручена повестка на допрос в СК. В связи с чем планируется допросить Светова, я не знаю. В некоторых СМИ проходила информация о том, что якобы его подозревают в педофилии, но официально никаких обвинений Светову не предъявлено. Сведения, опубликованные в прессе на этот счет, мы считаем недостоверными, а допрос Светова в СК считаем политически мотивированным", - сказал Бойко.

Он отказался сообщить точное время и место допроса Светова. "Это произойдет до конца нынешней недели. Мы предоставим ему адвоката и будем оказывать иную помощь", - добавил Бойко.

Светов активно помогал в организации массовых акций, которые прошли в Москве летом и осенью 2019 года.

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