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Расследование стрельбы в воинской части в Забайкалье

Защита устроившего стрельбу в Забайкалье солдата будет добиваться переквалификации дела

Рамилю Шамсутдинову в настоящее время предъявлено обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ)

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкальском крае, в результате которой погибли восемь человек, будет добиваться переквалификации дела по статье об убийстве двух или более лиц, совершенном в состоянии аффекта. Об этом в среду ТАСС сообщил адвокат Шамсутдинова Саид-Магомед Чапанов.

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"Я соболезную и сочувствую родственникам погибших, и речь не идет о том, что [Шамсутдинов] избежит наказания, но квалифицировать его действия нужно по другой статье. По ч. 2 ст. 107 ("Убийство двух и более лиц в состоянии аффекта")", - сказал Чапанов.

Ранее военные следователи предъявили Шамсутдинову обвинение в убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Теги
РоссияРасследование стрельбы в воинской части в Забайкалье
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