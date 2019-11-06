Суд Москвы заочно арестовал топ-менеджера ОДК Коршунова по обвинению в мошенничестве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду заочно арестовал задержанного в Италии по запросу США топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении находящегося в международном розыске директора по развитию бизнеса АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Коршунова Александра Юрьевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ. Данная мера пресечения избрана сроком на 2 месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ", - сказала собеседница агентства.