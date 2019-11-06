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Мужчину ранили ножом на Комсомольской площади в центре Москвы

Пострадавшего доставили в больницу

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейские проводят проверку по факту ножевого ранения мужчины на Комсомольской площади в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Накануне в ОМВД России по Красносельскому района поступило сообщение по факту ножевого ранения по адресу: Комсомольская площадь, дом 6. Полицейские доставили в одну из городских клинических больниц мужчину 1987 года рождения с диагнозом резаная рана щеки", - сказали в полиции.

В настоящее время обстоятельства происшествия устанавливаются. "Проводится проверка в порядке ст. 144 и ст. 145 УПК РФ ("Порядок рассмотрения сообщения о преступлении" и "Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении")", - добавили в главке.

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Россия
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