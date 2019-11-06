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Пострадавших в результате ДТП с маршруткой в Астрахани выписали из больницы

В числе 11 пострадавших было четверо детей

АСТРАХАНЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Все пострадавшие в результате крупного ДТП с маршруткой в Астрахани выписали из городской больницы № 3 имени С. М. Кирова, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе медучреждения.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, 26 октября в Трусовском районе Астрахани при столкновении автомобиля Mitsubishi Galant и микроавтобуса "Газель", который следовал по маршруту № 32с, пострадали 11 человек, в том числе четверо детей. Как уточнили в пресс-службе УМВД по региону, после осмотра медиками было принято решение о госпитализации трех человек, по данным медиков, в больнице оставались четверо. Предполагаемый виновник ДТП - водитель иномарки, которая выезжала со второстепенной дороги.

"После ДТП в больницу было госпитализировано четыре человека, все они выписаны домой", - сказали в пресс-службе.

По данным регионального министерства здравоохранения, у пострадавших были диагностированы ушибы и переломы, но у всех состояние было стабильное и опасение у врачей не вызывало.

Теги
РоссияАстраханская область
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