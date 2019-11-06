Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сотрудники пермского химзавода "Азот" получили по три года колонии по делу о гибели коллег

Еще один сотрудник получил условный срок

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил технолога и двух начальников смены одного из цехов филиала "Азот" компании "Уралхим" в городе Березники Пермского края к трем годам лишения свободы каждого, их признали виновными в гибели троих рабочих при взрыве на предприятии в мае 2019 года, еще один сотрудник химзавода получил условный срок. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

На эту тему

"Приговором суда технологу и двоим начальникам смены назначено наказание по три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Механик приговорен к 2,5 года лишения свободы условно. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - отмечается в сообщении.

Взрыв на заводе произошел 6 мая 2019 года, три сотрудника ремонтной службы погибли, один пострадал. Следствие и суд установили, что в тот день обвиняемые нарушили требования промышленной безопасности. Они дали распоряжение троим рабочим о ремонте емкости высотой 11,5 м и разрешили им проводить огневые работы - электросварку, резку металла болгаркой. В результате произошла детонация, что привело к разрушению крыши емкости, на которой в этот момент находилось трое рабочих.

"Азот" является филиалом российского производителя азотных и фосфорных удобрений компании "Уралхим", специализируется на производстве аммиака, азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и аммиачной селитры.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Спасатели не обнаружили лодку в районе поиска пропавших в Японском море рыбаков
Судно "Спасатель Кавдейкин" обследовало квадрат 10 на 10 морских миль, но ни плавсредство, ни людей отыскать не удалось
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС