Сотрудники пермского химзавода "Азот" получили по три года колонии по делу о гибели коллег

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Суд приговорил технолога и двух начальников смены одного из цехов филиала "Азот" компании "Уралхим" в городе Березники Пермского края к трем годам лишения свободы каждого, их признали виновными в гибели троих рабочих при взрыве на предприятии в мае 2019 года, еще один сотрудник химзавода получил условный срок. Об этом в среду сообщается на сайте следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда технологу и двоим начальникам смены назначено наказание по три года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Механик приговорен к 2,5 года лишения свободы условно. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")", - отмечается в сообщении.

Взрыв на заводе произошел 6 мая 2019 года, три сотрудника ремонтной службы погибли, один пострадал. Следствие и суд установили, что в тот день обвиняемые нарушили требования промышленной безопасности. Они дали распоряжение троим рабочим о ремонте емкости высотой 11,5 м и разрешили им проводить огневые работы - электросварку, резку металла болгаркой. В результате произошла детонация, что привело к разрушению крыши емкости, на которой в этот момент находилось трое рабочих.

"Азот" является филиалом российского производителя азотных и фосфорных удобрений компании "Уралхим", специализируется на производстве аммиака, азотной кислоты, карбамида, нитрит-нитратных солей и аммиачной селитры.