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Источник: начальника пермской колонии, где избили осужденного, отстранили от должности

В силовых структурах региона уточнили, что сейчас решается вопрос об его увольнении

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Начальника исправительной колонии №9 (ИК-9) города Соликамска Пермского края, где ранее осужденные изнасиловали и избили сокамерника, а другой заключенный совершил самоубийство, отстранили от должности, решается вопрос об его увольнении. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в силовых структурах региона.

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"Салим Абдурахманов, ранее занимавший должность начальника ИК-9, отстранен от должности на данный момент, стоит вопрос о последующем его увольнении из органов. Его заместитель Сергей Пантелеев уже уволен из органов", - сказала собеседница агентства.

По информации источника, под увольнение также попали начальник оперативного отдела ИК-9 и его заместитель. Все они ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации от ГУФСИН России по Пермскому краю. При этом на сайте ведомства опубликовано сообщение о том, что по результатам плановой проверки, в ходе которой нашли нарушения в колонии, приняты кадровые решения, подробности которых не уточняются.

В сентябре 2019 года в ИК-9 произошел инцидент с избиением и изнасилованием заключенного, а затем массовая драка, в которой, по данным пермской Общественной наблюдательной комиссии, пострадали от 20 до 30 человек. 7 октября еще один осужденный устроил протест на осветительной мачте, где требовал личной встречи с прокурором, еще позже в этой же колонии осужденный совершил самоубийство, а другой нанес себе увечья.

Теги
РоссияПермский край
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