Суд приговорил к штрафу владельца кафе в Якутии, где отравились 39 человек

ЯКУТСК, 6 ноября. Следствие и суд установили вину 25-летнего владельца кафе быстрого питания в селе Якутии. С учетом раскаяния, возмещения ущерба пострадавшим и признания вины мужчине назначили штраф в размере 20 тыс. рублей. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия).

"Вследствие допущенных нарушений в период с 26 по 30 июля 2019 года в ГБУ РС (Я) "Чурапчинская центральная районная больница им. П.Н. Сокольникова" после употребления в пищу указанной продукции за медицинской помощью обратились 39 человек, в том числе 11 несовершеннолетних детей с симптомами сальмонеллезной инфекции и отравления", - сообщает пресс-служба.

Владельца кафе признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей"). Установлено, что 25-летний мужчина без регистрации индивидуального предпринимательства и без оформления открытия пункта быстрого питания продавал шаурму и сосиски в селе Чурапча. Ранее он был оштрафован за работу без лицензии.

В ходе предварительного расследования мужчина в полном объеме признал вину, возместил ущерб пострадавшим и раскаялся в содеянном. В этой связи следствие внесло в суд ходатайство о прекращении уголовного преследования и назначении судебного штрафа в размере 20 тысяч рублей. Суд ходатайство удовлетворил.