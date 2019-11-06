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СМИ: в США мужчина погиб в драке за новый сэндвич

Конфликт между посетителями фастфуда произошел из-за несоблюдения очереди

В Мэриленде мужчина погиб после конфлитка в очереди за куриным сэндвичем. Как передает газета USA Today, инцидент произошел в ресторане быстрого питания Рopeyes в округе Принс-Джордж.

"Этот человек стоял в очереди на распродажу специального сэндвича, когда между ним и другим клиентом произошла перепалка", - сообщает издание со ссылкой на местную полицию.

По словам правоохранителей, ссора возникла из-за того, что один из мужчин не соблюдал очередь. Конфликт между посетителями начался внутри ресторана, но затем переместился на улицу. В результате одного из участников потасовки обнаружили с ножевыми ранениями и экстренно отвезли в больницу, где он умер. Погибшим оказался мужчина 28 лет.

В настоящее время полиция разыскивает второго участника конфликта. Впервые сеть Popeyes представила свой куриный сэндвич еще в августе. Его продажа возобновилась 3 ноября и вызвала ажиотаж.

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