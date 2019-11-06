Фигурант дела о стрельбе у кафе в Москве Кочуйков признал вину в самоуправстве

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Фигуранты дела о перестрелке на Рочдельской улице в центре Москвы криминальыне авторитеты Андрей Кочуйков и Эдуард Романов признали вину в самоуправстве. Об этом говорится в документах, которые представитель гособвинения зачитал в Мосгорсуде, где рассматривается дело экс-главы управления СК РФ по Центральному административному округу Москвы Алексея Крамаренко и иных его подельников.

"Оглашается протокол оперативного совещания от 4 мая 2016 года, на котором присутствовали Крамаренко, работники СК Артем Пахомов, Александр Хурцилава, и. о. замглавы главка СК РФ по Москве Денис Никандров. Крамаренко тогда заявил, что изучил дело Кочуйкова и Романова и пришел к выводу, что в ходе конфликта на Рочдельской [улице] они требовали от владелицы ресторана Elements денежную сумму в счет долга, то есть в их действиях содержались признаки ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство с угрозой насилия)", - сказал прокурор.

Из зачитанного им документа следует, что Крамаренко также не считал, что в Кочуйков и Романов причастны к более тяжким деяниям - хулиганству с применением оружия и вымогательству.

"Учитывая, что обвиняемые намерены полностью изобличить себя в указанном преступлении (в самоуправстве - прим. ТАСС), а также способствовали завершению следствия и сотрудничали с ним, считаю возможным изменить им меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей", - сказано в документе.

Позже Кочуйков и Романов были осуждены за вымогательство. Вину в содеянном они не признали.

Суть дела

По версии следствия, занимавшие тогда должности главы СК по Москве Александр Дрыманов, его первый заместитель Денис Никандров и глава управления СК РФ по ЦАО Москвы Крамаренко входил в организованную преступную группировку, которую возглавлял руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. В частности, по версии следствия, работники СК за взятку переквалифицировали статью, вменяемую Кочуйкову, с "Вымогательства" на "Самоуправство".

В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня этого года он освободился условно-досрочно.

Перестрелка у кафе

14 декабря 2015 года на Рочдельской улице возле ресторана Elements в центре Москвы произошла перестрелка. По данным следствия, организованная преступная группа во главе с Андреем Кочуйковым по кличке Итальянец, действуя по поручению криминального авторитета Захария Калашова (прозвище - Шакро Молодой), вымогала 8 млн рублей у владелицы ресторана Жанны Ким. В ходе конфликта адвокат Ким, бывший оперативник 9-го управления КГБ СССР Эдуард Буданцев, открыл огонь из наградного пистолета. В результате стрельбы двое членов группы Кочуйкова были убиты, еще несколько человек ранены. Участники перестрелки были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

Кочуйкову первоначально предъявили обвинение по ст. 213 УК РФ ("Хулиганство"). Весной 2016 г. обвинение ему было изменено на менее тяжкую ст. 330 ("Самоуправство"), при этом следствие не стало ходатайствовать о продлении ареста. 14 июня 2016 г. Кочуйков вышел из СИЗО, однако сразу же был задержан сотрудниками ФСБ, вновь помещен под стражу и обвинен по ст. 163 "Вымогательство". При этом следственное управление ФСБ заинтересовалось обстоятельствами попытки освобождения Кочуйкова из-под стражи. В дальнейшем расследование стрельбы на Рочдельской улице привело к возбуждению целой серии уголовных дел, в том числе в отношении бывших и действующих сотрудников Следственного комитета РФ, которых подозревают в коррупционных связях с криминальной группировкой Захария Калашова. В 2018 году Койчуков был приговорен к 9 годам и 10 месяцам заключения, Калашов - к 8 годам и 10 месяцам заключения по ст. 163 "Вымогательство".