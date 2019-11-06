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Число госпитализированных с инфекцией сотрудников "Ленты" в Петербурге возросло до 43

Ранее сообщалось о 26 госпитализированных

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Количество сотрудников центрального офиса компании "Лента", госпитализированных с острой кишечной инфекцией, возросло с 26 до 43. Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

5 ноября в пресс-службе "Ленты" сообщали о 60 получивших отравление сотрудниках. По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, кишечную инфекцию зарегистрировали у 55 человек (53 - сотрудники центрального офиса ООО "Лента", один работник пищеблока, один родственник заболевшего сотрудника). В клиническую инфекционную больницу им. С. П. Боткина госпитализировали 26 заболевших.

"Число госпитализированных с кишечной инфекцией на 6 ноября возросло до 43", - сказали в пресс-службе.

Отмечалось, что специалисты Роспотребнадзора совместно с Центром гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург приступили к эпидемиологическому расследованию. Проверка столовой центрального офиса ритейлера выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Также сотрудники Роспотребнадзора сняли с реализации 200 кг пищевой продукции с нарушением условий хранения. В отношении столовой компании "Лента" составлен протокол о временном запрете деятельности.

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