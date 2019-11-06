В Башкирии из колонии сбежал осужденный

ТАСС, 6 ноября. Осужденный сбежал из колонии в городе Мелеузе в Башкирии. По данному факту проводится проверка, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону.

"В ходе мониторинга средств массовой информации выявлено сообщение о побеге 30-летнего осужденного из исправительной колонии, расположенной в г. Мелеуз Республики Башкортостан", - говорится в сообщении.

Как установили следователи, 6 ноября из исправительной колонии совершил побег один из осужденных, который ранее многократно привлекался к уголовной ответственности. По факту случившегося проводится проверка по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (Халатность).

Следователи работают в колонии, опрашивают сотрудников, устанавливают причины произошедшего.