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Дело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об "аргентинском кокаине"

Дело будет рассмотрено в Солнцевском суде Москвы с участием присяжных заседателей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Как сообщил ТАСС адвокат одного из фигурантов Александр Костанянц, дело будет направлено в ближайшее время в Солнцевский суд Москвы для рассмотрения по существу с участием присяжных заседателей.

"Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение и в настоящий момент следствие вручает экземпляры фигурантам и их защитникам. Ориентировочно, уголовное дело будет направлено в Солнцевский суд Москвы для рассмотрения по существу. Кроме того, мы заявили ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных заседателей, которое обязательно будет удовлетворено", - сказал адвокат.

Теги
АргентинаРоссияДело о поставке кокаина из Аргентины в Европу
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