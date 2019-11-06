Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Режим чрезвычайной ситуации введен из-за дождей в Новгородской области

В пострадавших населенных пунктах работают сотрудники МЧС, жителям доставляют питание

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Новгородской области из-за последствий затяжных дождей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

"Указ о введении режима ЧС на территории Новгородской области подписал глава региона Андрей Никитин. В рамках установленного режима организуется непрерывное взаимодействие органов исполнительной власти области, местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Документ предусматривает создание комиссий в районах, которые сформируют списки жителей, пострадавших в результате ЧС", - сообщили в пресс-службе.

Специальная комиссия оценит степень повреждения домов и имущества жителей области, чтобы в дальнейшем пострадавшие могли получить адресную помощь. Кроме того, согласно документу, региональному Министерству транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития необходимо оперативно оценить ущерб и определить объем финансовых средств, необходимых для восстановления размытых дорог, сотрудникам полиции рекомендовано организовать в круглосуточном режиме обеспечение общественного порядка в населенных пунктах, пострадавших от подтоплений. Роспотребнадзор, в свою очередь, организует мониторинг состояния питьевого водоснабжения в зоне чрезвычайной ситуации.

"Вода уже спадает, и есть надежда, что мы справимся в кратчайшие сроки, тем более, что, по прогнозам синоптиков, ожидается снижение температуры воздуха. В населенных пунктах, пострадавших от циклона, сейчас работают сотрудники МЧС, других служб, представители правительства области и администраций районов, организуется доставка питания для жителей, необходимого для просушки домов оборудования. Сил и средств для ликвидации последствий хватает. Пострадавшие, после оценки ущерба их имуществу, получат компенсацию", - передает пресс-служба слова замруководителя администрации губернатора Новгородской области Игоря Верходанова, прокомментировавшего введение ЧС.

Как ТАСС сообщал ранее, территории в девяти районах Новгородской области оказались подтопленными в результате сильных дождей. По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за выходные и понедельник в регионе выпала месячная норма осадков. По последним данным регионального ГУ МЧС России, подтопление произошло в 32 населенных пунктах области, пострадали дома 249 человек. Кроме того, более 4 тыс. жителей семи районов области на данный момент находятся без электроснабжения.

Теги
РоссияНовгородская область
Реклама на ТАСС
Дело о массовом ДТП на Невском проспекте Петербурга закончилось примирением сторон
В результате аварии 30 декабря 2018 года пострадали семь человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС