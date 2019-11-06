Режим чрезвычайной ситуации введен из-за дождей в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен на территории Новгородской области из-за последствий затяжных дождей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства региона в среду.

"Указ о введении режима ЧС на территории Новгородской области подписал глава региона Андрей Никитин. В рамках установленного режима организуется непрерывное взаимодействие органов исполнительной власти области, местного самоуправления и организаций по вопросам ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Документ предусматривает создание комиссий в районах, которые сформируют списки жителей, пострадавших в результате ЧС", - сообщили в пресс-службе.

Специальная комиссия оценит степень повреждения домов и имущества жителей области, чтобы в дальнейшем пострадавшие могли получить адресную помощь. Кроме того, согласно документу, региональному Министерству транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития необходимо оперативно оценить ущерб и определить объем финансовых средств, необходимых для восстановления размытых дорог, сотрудникам полиции рекомендовано организовать в круглосуточном режиме обеспечение общественного порядка в населенных пунктах, пострадавших от подтоплений. Роспотребнадзор, в свою очередь, организует мониторинг состояния питьевого водоснабжения в зоне чрезвычайной ситуации.

"Вода уже спадает, и есть надежда, что мы справимся в кратчайшие сроки, тем более, что, по прогнозам синоптиков, ожидается снижение температуры воздуха. В населенных пунктах, пострадавших от циклона, сейчас работают сотрудники МЧС, других служб, представители правительства области и администраций районов, организуется доставка питания для жителей, необходимого для просушки домов оборудования. Сил и средств для ликвидации последствий хватает. Пострадавшие, после оценки ущерба их имуществу, получат компенсацию", - передает пресс-служба слова замруководителя администрации губернатора Новгородской области Игоря Верходанова, прокомментировавшего введение ЧС.

Как ТАСС сообщал ранее, территории в девяти районах Новгородской области оказались подтопленными в результате сильных дождей. По данным Новгородского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за выходные и понедельник в регионе выпала месячная норма осадков. По последним данным регионального ГУ МЧС России, подтопление произошло в 32 населенных пунктах области, пострадали дома 249 человек. Кроме того, более 4 тыс. жителей семи районов области на данный момент находятся без электроснабжения.