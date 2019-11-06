КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. В Кемерове совершено нападение на соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис" Алексея Учителя. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правоохранительных органах региона.

"Совершено нападение на соучредителя "Регионсервиса" Алексея Учителя, у него пулевое ранение", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Медицины катастроф Кузбасса ТАСС уточнили, что мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По данным источника, нападавшего задержали прохожие.

"Нападение совершено в Кемерове в центре города у здания коллегии адвокатов. Нападавший выстрелил в Учителя из пистолета. Его задержали прохожие и передали сотрудникам правоохранительных органов", - рассказал собеседник агентства.

Коллегия адвокатов "Регионсервис" зарегистрирована в составе Кемеровской областной коллегии адвокатов в 2000 году и стала первым в Кузбассе специализированным адвокатским бюро по обслуживанию бизнеса. Сегодня "Регионсервис" представляет интересы крупных промышленных компаний в Кузбассе в судебных спорах о банкротстве, недропользовании, осуществляет защиту обвиняемых по сложным уголовным делам экономической направленности.

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