Прокуратура организовала проверку после гибели подростка на вечеринке в Перми

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края организовала проверку из-за отравления несовершеннолетних психоактивными веществами на вечеринке в Перми, один подросток погиб, двоих госпитализировали. Об этом в среду сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте.

"Прокуратурой края по факту смерти подростка, а также госпитализации двух несовершеннолетних с отравлением психоактивными веществами в Дзержинском районе города Перми организована проверка соблюдения требований закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, способствовавших их отравлению", - отмечается в сообщении.

Во время проверки прокуратура оценит организацию работы органов и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе их взаимодействие при выявлении, обмене и сверке информации о случаях потребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих напитков, наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Инцидент произошел 2 ноября в одной из квартир жилого дома в Перми, где проходила молодежная вечеринка. Следственное управление СК по Пермскому краю также проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка.