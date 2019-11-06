Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура организовала проверку после гибели подростка на вечеринке в Перми

Еще двоих несовершеннолетних госпитализировали с отравлением психоактивными веществами

ПЕРМЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края организовала проверку из-за отравления несовершеннолетних психоактивными веществами на вечеринке в Перми, один подросток погиб, двоих госпитализировали. Об этом в среду сообщает пресс-служба надзорного ведомства на сайте.

"Прокуратурой края по факту смерти подростка, а также госпитализации двух несовершеннолетних с отравлением психоактивными веществами в Дзержинском районе города Перми организована проверка соблюдения требований закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, причин и условий, способствовавших их отравлению", - отмечается в сообщении.

Во время проверки прокуратура оценит организацию работы органов и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе их взаимодействие при выявлении, обмене и сверке информации о случаях потребления несовершеннолетними алкогольных и спиртосодержащих напитков, наркотических средств, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Инцидент произошел 2 ноября в одной из квартир жилого дома в Перми, где проходила молодежная вечеринка. Следственное управление СК по Пермскому краю также проводит проверку по факту смерти 16-летнего подростка.

Теги
РоссияПермский край
Реклама на ТАСС
Дело о массовом ДТП на Невском проспекте Петербурга закончилось примирением сторон
В результате аварии 30 декабря 2018 года пострадали семь человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС