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Экс-супруга Цеповяза находится в реанимации в больнице Кубани

Наталью Стришнюю обвиняют в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей

КРАСНОДАР, 6 ноября. /ТАСС/. Бывшая жена осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя, обвиняемая по делу о вымогательстве, доставлена в Кущевскую районную больницу. Об этом сообщили ТАСС в среду в министерстве здравоохранения региона. В больнице уточнили, что она находится в реанимации.

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Адвокат Стришней Мурад Мусаев в среду сообщал, что судебное заседание, где она проходит обвиняемой, отложено до 14 ноября, из-за того, что Стришняя находится в коме.

"Ей оказывается вся необходимая помощь в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи", - сказали в краевом Минздраве.

Наталье и ее брату Ивану предъявлены обвинения в вымогательстве на сумму около 70 млн рублей. На имущество Натальи Стришней, являющейся директором предприятия "Слава Кубани", в качестве обеспечительной меры наложен арест.

Цеповяз в 2013 году получил по делу банды Цапков 20 лет лишения свободы. В 2014 году Верховный суд РФ снизил ему срок наказания на два месяца. Банда Цапка орудовала в станице Кущевской с 1998 по 2010 год. На ее счету 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек, включая детей, в доме фермера Аметова.

Теги
РоссияКраснодарский край
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