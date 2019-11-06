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В Пензе задержали членов преступной группы за вовлечение девушек в занятие проституцией

Задержанные вовлекли в занятие проституцией под видом работы в ночных клубах около 30 девушек, в том числе несовершеннолетнюю

ПЕНЗА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Пензе четырех участников преступной группы, которые под видом работы в ночных клубах вовлекли в занятие проституцией около 30 девушек. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте следственного управления СК по Пензенской области.

"Один из организаторов и трое участников преступной группы задержаны, им предъявлено обвинение в организации занятия проституцией и вовлечении в занятие проституцией, в том числе несовершеннолетней. Судом приняты решения о заключении под стражу организатора преступной группы, его подельники помещены под домашний арест", - указано в сообщении.

Еще один из организаторов преступного сообщества скрылся от следствия и объявлен в розыск, отметили в пресс-службе.

По версии следствия, двое жителей Пензы не позднее 2014 года открыли ночной клуб, где оказывались услуги сексуального характера. В эту деятельность было вовлечено 27 девушек, одна из которых являлась несовершеннолетней. В декабре 2017 года был открыт еще один аналогичный клуб. В ходе обысков в заведениях были изъяты бухгалтерская документация, журналы учеты посетителей и видеозаписи с камер наблюдения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ ("Вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой и в отношении несовершеннолетнего") и п. "в" ч. 2 ст. 241 УК РФ ("Деяния, направленные на организацию занятия проституцией другими лицами, а равно содержание притонов для занятия проституцией или систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенные с использованием для занятия проституцией несовершеннолетних").

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РоссияПензенская область
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