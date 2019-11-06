Глава одного из сел Ростовской области покончил с собой

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 ноября. /ТАСС/. В Волгодонском районе Ростовской области обнаружили тело мужчины, который свел счеты с жизнью. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области.

"Обнаружено тело мужчины с признаками суицида. Его смерть не носит криминальный характер, проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник в правоохранительных органах региона подтвердил ТАСС, что речь идет о главе администрации Добровольского сельского поселения Сергее Пузыревском.