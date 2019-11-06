Дело о массовом ДТП на Невском проспекте Петербурга закончилось примирением сторон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении двух автомобилистов, которые 30 декабря устроили массовое ДТП на Невском проспекте с семью пострадавшими. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

"Куйбышевский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Павла Микулича и Олега Ходько, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемыми, каждый из которых загладил причиненный им вред, принес свои извинения. Суду потерпевшие пояснили, что материальных и моральных претензий к обвиняемым они не имеют", - сказано в сообщении.

30 декабря на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух автомобилей - Subaru Forester и Mercedes Е200. В результате одна из машин выехала на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали семь человек.

Возбудить уголовное дело после аварии поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.