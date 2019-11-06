Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Дело о массовом ДТП на Невском проспекте Петербурга закончилось примирением сторон

В результате аварии 30 декабря 2018 года пострадали семь человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Петербурга вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении двух автомобилистов, которые 30 декабря устроили массовое ДТП на Невском проспекте с семью пострадавшими. Об этом в среду сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

На эту тему

"Куйбышевский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Павла Микулича и Олега Ходько, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"). Потерпевшие заявили ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемыми, каждый из которых загладил причиненный им вред, принес свои извинения. Суду потерпевшие пояснили, что материальных и моральных претензий к обвиняемым они не имеют", - сказано в сообщении.

30 декабря на пересечении Невского проспекта и набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге произошло столкновение двух автомобилей - Subaru Forester и Mercedes Е200. В результате одна из машин выехала на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали семь человек.

Возбудить уголовное дело после аварии поручил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Правоохранители проводят обыск у члена Либертарианской партии России Михаила Светова
Пресс-секретарь партии Александр Гуд сообщил, что непонятно, по какому именно делу его организовали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС