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СК возбудил уголовное дело после покушения на убийство адвоката в Кемерове

Следователи устанавливают личность подозреваемого

КЕМЕРОВО, 6 ноября. /ТАСС/. Следственные органы СК РФ по Кемеровской области возбудили уголовное дело из-за покушения на убийство соучредителя крупной коллегии адвокатов "Регионсервис", который получил пулевое ранение в грудь вечером в центре Кемерова. Об этом сообщается на официальном сайте регионального следственного управления СК РФ.

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Неизвестный мужчина вечером в среду выстрелил в соучредителя коллегии адвокатов "Регионсервис" в Кемерове Алексея Учителя, когда тот вышел из офиса в центре города. Нападавшего задержали прохожий, который оказался сотрудником полиции, и охранник адвокатского бюро. Они передали его прибывшим на место сотрудникам правоохранительных органов. Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого и мотивы совершения преступления. Пострадавший адвокат госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Теги
РоссияКемеровская область
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