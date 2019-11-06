В Крыму подозреваемый в мошенничестве адвокат помещен под домашний арест

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноября. /ТАСС/. Адвокат адвокатской палаты Республики Крым, которого подозревают в мошенничестве, помещен под домашний арест. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Ялтинского городского суда.

"Ялтинский горсуд избрал меру пресечения подозреваемому в виде домашнего ареста сроком на два месяца - до 4 января 2020 года", - сообщили в судебной инстанции.

Собеседник агентства также отметил, что подозреваемому судом запрещено покидать помещение, расположенное по его месту жительства без письменного разрешения следователя и контролирующей инстанции, вести переговоры с использованием средств связи, включая интернет и другие.

Ранее в среду пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю сообщала о задержании в Ялте адвоката адвокатской палаты Республики Крым по подозрению в покушении на мошенничество на $20 тыс., которые тот пытался получить от представителя своего подзащитного за обещание смягчить наказание по уголовному делу.

Возбуждено уголовное дело по подозрению в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Установлено, что в ходе встречи в одном из кафе Ялты адвокат сообщил представителю подследственного, что может повлиять на решение Ялтинского городского суда о назначении в будущем ему наказания ниже низшего предела, предусмотренного санкцией статьи УК РФ, по которой тот обвиняется. А деньги в размере $20 тыс., которые он получит, будут переданы для решения вопроса должностным лицам УМВД по городу Ялте и судье Ялтинского городского суда Республики Крым.