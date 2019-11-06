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Полицейские задержали пациента, сбежавшего из новгородской психоневрологической больницы

Мужчина находился в квартире одного из домов в городе Боровичи

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 6 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали 29-летнего пациента, сбежавшего из психоневрологической больницы в Валдайском районе Новгородской области, где он проходил принудительное лечение. Мужчину обнаружили в городе Боровичи, сообщила пресс-служба УМВД России по Новгородской области в среду.

"Сотрудники полиции задержали мужчину, совершившего побег из медицинского учреждения в Валдайском районе. Его задержали в квартире одного из домов в городе Боровичи", - сообщили в ведомстве, уточнив, что пациент уже передан в медицинское учреждение.

Как ТАСС сообщал ранее, 29-летний мужчина, находившийся на принудительном лечении по решению суда, сбежал из медицинского учреждения в поселке Короцко Валдайского района 27 октября.

По информации УМВД России по Новгородской области, он находился на принудительном лечении за совершенное в 2014 году преступление, предусмотренное частью 4 статьи 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). Местные СМИ сообщали о том, что преступление он совершил в отношении несовершеннолетнего. Сотрудники следственного управления СК РФ по Новгородской области продолжают проведение доследственной проверки в отношении сотрудников ГОБУЗ "Валдайская областная психоневрологическая больница", откуда сбежал мужчина. По ее итогам следователи сделают вывод, послужила ли причиной побега халатность медперсонала.

Теги
РоссияНовгородская область
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