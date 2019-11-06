Командир войсковой части под Мурманском получил четыре года за взятки от подчиненных

ТАСС, 6 ноября. Североморский гарнизонный военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы командира войсковой части, капитана первого ранга Евгения Соловьева за получение взятки в значительном размере и за попытку превысить должностные полномочия. Об этом говорится в среду в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по Мурманской области.

"Приговором Североморского гарнизонного военного суда Соловьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года и права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на два года", - отмечается в сообщении.

По версии следователей, Соловьев не стал принимать меры в отношении трех своих подчиненных, совершивших "грубые дисциплинарные проступки". Вместо этого командир части получил от военнослужащих взятки в размере 180 тыс. рублей.

"Кроме того, в первой половине марта 2019 года подчиненный Соловьева совершил грубый дисциплинарный проступок, из-за которого мог быть уволен с военной службы. Командир части решил воспользоваться данной ситуацией и через посредника передал провинившемуся военнослужащему, что готов оставить его на службе при условии получения денежных средств, которые он планировал потратить на нужды части", - отмечается в сообщении.

В конце марта 2019 года сотрудники правоохранительных органов задержали Соловьева в его служебном кабинете при получении через посредника взятки в размере 100 тыс. рублей.