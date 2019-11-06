Задержан мужчина, проверяемый на причастность к убийству главы центра "Э" Ингушетии

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур задержали в Москве мужчину для проверки на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Задержанный может быть причастен к убийству Эльджаркиева и его брата, сейчас ведется проверка", - сказал источник. Он добавил, что ранее для проверки на причастность к преступлению были задержаны несколько человек. "Но их причастность не подтвердилась", - пояснили в правоохранительных органах.

Еще один возможный подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, он может скрываться на территории Ингушетии, добавил собеседник агентства.