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Парковки двух ТЦ в Химках проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва

Неизвестный заявил, что на парковки может быть сброшено с квадрокоптера взрывное устройство

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на парковках торговых центров Leroy Merlin и "Бизнес-парк" в подмосковных Химках. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Примерно в одно и то же время поступили сообщения от неизвестного, который заявил, что на парковки этих ТЦ может быть сброшено с квадрокоптера взрывное устройство. Эта информация сейчас проверяется", - сказал источник. Он добавил, что одновременно ведется поиск заявителя, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об угрозе взрыва.

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