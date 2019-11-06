Парковки двух ТЦ в Химках проверяют после анонимного сообщения об угрозе взрыва

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Неизвестный сообщил об угрозе взрыва на парковках торговых центров Leroy Merlin и "Бизнес-парк" в подмосковных Химках. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"Примерно в одно и то же время поступили сообщения от неизвестного, который заявил, что на парковки этих ТЦ может быть сброшено с квадрокоптера взрывное устройство. Эта информация сейчас проверяется", - сказал источник. Он добавил, что одновременно ведется поиск заявителя, в отношении него может быть возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об угрозе взрыва.