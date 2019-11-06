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В Сиде пропал россиянин

В посольстве РФ в Турции подчеркнули, что "сотрудники генконсульства находятся в постоянном контакте с местными правоохранительными органами, родственниками пропавшего россиянина и волонтерами из числа соотечественников"

АНКАРА, 6 ноября. /ТАСС/. Российский гражданин пропал в турецком городе Сиде на юге страны. Об этом сообщило в среду посольство РФ в Турции.

"По информации генерального консульства России в Анталье, сегодня в генконсульство обратилась Юлия Коваленко с просьбой оказать содействие в поисках ее сына Никиты Василевского, пропавшего в турецком городе Сиде 1 ноября. В связи с данным обращением генконсульством направлен запрос в компетентные турецкие органы с просьбой установить местонахождение россиянина. Волонтерами российской диаспоры в Турции развернута работа по поиску соотечественника", - отмечается в сообщении российской дипмиссии.

В посольстве также подчеркнули, что "сотрудники генконсульства находятся в постоянном контакте с местными правоохранительными органами, родственниками пропавшего россиянина и волонтерами из числа соотечественников".

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Турция
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