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Полиция проводит в лицее на востоке Франции операцию в связи с сигналом о заложенной бомбе

Прокурор города Мюлуз сообщила, что всех учеников срочно вывели из здания, в нем работают саперы

ПАРИЖ, 6 ноября. /ТАСС/. Французская полиция проводит в среду в городе Мюлуз (департамент Верхний Рейн, восток страны) операцию в связи с появившимися сведениями о заложенном в местном лицее взрывном устройстве. Об этом сообщила Agence France-Presse (AFP) прокурор города Эдвиж Ру-Моризо.

Согласно ее данным, в полицию поступили два звонка, в которых сообщалось не только о том, что здание заминировано, но и что в одном из его помещений замечена "большая группа вооруженных людей". "Никакого захвата заложников на самом деле не происходит", - уточнила прокурор.

Все ученики были срочно выведены из здания лицея, в нем начали работать саперы. "На настоящее время никаких подозрительных устройств не обнаружено", - сообщила прокурор.

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Франция
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