Суд продлил арест чиновнику Минкультуры Мосолову по делу о хищении 20 млн рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы во вторник продлил на три месяца срок ареста заместителю директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павлу Мосолову, обвиняемому в хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных в 2011-2016 годах на ремонт Соловецкого монастыря. Как сообщил ТАСС адвокат чиновника Сергей Скрехин, срок ареста также продлен трем другим фигурантам дела.

"Басманный районный суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста моему подзащитному и другим фигурантам дела на три месяца, то есть до 12 февраля", - сказал защитник.

По его словам, прокуратура выступила против удовлетворения ходатайства следствия и попросила отпустить фигурантов дела под домашний арест. Защита обвиняемых также настаивала на изменении им меры пресечения на не связанную с содержанием в СИЗО. Следствие в свою очередь настаивало на продлении ареста обвиняемым в связи с тем, что по делу назначено большое количество экспертиз, результаты которых необходимо получить, а ряд следственных действий необходимо выполнить на территории других субъектов РФ.

17 сентября правоохранительные органы задержали Мосолова, экс-главу департамента госохраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Владимира Цветнова, гендиректора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и экс-гендиректора ООО "Сфера" Сергея Семикова. В тот же день им было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантам в зависимости от роли каждого вменяется до пяти эпизодов мошенничества на общую сумму более 20 млн рублей. Вину никто из них не признает.