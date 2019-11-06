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Расследование убийства главы центра "Э" по Ингушетии
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Источник: причастность задержанного к убийству главы центра "Э" Ингушетии не подтвердилась

Источник в правоохранительных органах сообщил, что после проверки ранее задержанного в Москве мужчину отпустили

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проверка не подтвердила причастность мужчины, задержанного в Москве, к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Причастность задержанного к особо тяжкому преступлению не подтвердилась. После проверки его отпустили. Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Источник напомнил, что ранее на причастность к убийству проверялись девять человек, их причастность тоже не подтвердилась.

Возможный подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, он может скрываться на территории Ингушетии, добавил собеседник агентства.

Эльджаркиев и его брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. По данным СК, убийца выстрелил в них не менее 10 раз.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается центральный аппарат СК.

Теги
Расследование убийства главы Центра "Э" по Ингушетии
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