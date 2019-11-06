Источник: причастность задержанного к убийству главы центра "Э" Ингушетии не подтвердилась

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Проверка не подтвердила причастность мужчины, задержанного в Москве, к убийству начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Причастность задержанного к особо тяжкому преступлению не подтвердилась. После проверки его отпустили. Задержанных по делу об убийстве Эльджаркиева пока нет", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что оперативно-розыскные мероприятия продолжаются. Источник напомнил, что ранее на причастность к убийству проверялись девять человек, их причастность тоже не подтвердилась.

Возможный подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, он может скрываться на территории Ингушетии, добавил собеседник агентства.

Эльджаркиев и его брат, проживающий в Москве, были убиты 2 ноября. По данным СК, убийца выстрелил в них не менее 10 раз.

Источник в правоохранительных органах сообщал, что стрелявший произвел контрольные выстрелы в головы своих жертв. Оперативники считают, что это преступление было тщательно спланировано и имеет признаки заказного. Приоритетная версия убийства связана со служебной деятельностью Эльджаркиева.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Его расследованием занимается центральный аппарат СК.