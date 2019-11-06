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Уголовные дела Егора Жукова и четырех участников акции 27 июля поступили в суды

Дела будут рассматривать Тверской и Мещанский суды

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, обвиняемого в призывах к экстремизму, а также дела четырех обвиняемых в применении насилия в отношении полиции на несанкционированной акции 27 июля в Москве поступили в московские суды. Данная информация размещена в картотеке судов столицы.

Дела в отношении Самариддина Раджабова, Никиты Чирцова и Павла Новикова будет рассматривать Тверской суд Москвы, Жукова - Кунцевский суд, Владимира Емельянова - Мещанский суд.

Заседание по уголовному делу Чирцова назначено на 12 ноября в 10:40 мск. Он обвиняется по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Он был задержан милицией в Минске, так как находился в розыске по инициативе РФ. По версии следствия, в ходе событий 27 июля он сильно толкнул росгвардейца, чем причинил ему физическую боль. Белорусские власти обязали его покинуть страну, что тот и сделал, самостоятельно улетев в Москву. Спустя сутки его задержали уже российские правоохранители.

Егор Жуков был арестован 2 августа по обвинению в участии в массовых беспорядках, а через месяц по ходатайству следствия переведен под домашний арест, срок которого установлен до 27 декабря. Позднее СК обвинение снял и предъявил новое - в публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Поводом для обвинения стали ролики, опубликованные на его YоuTube-канале. Вину студент ВШЭ не признает.

В несанкционированной акции 27 июля в Москве, по оценке полиции, участвовали более 3,5 тыс. человек. Сотрудники полиции и Росгвардии задержали более тысячи человек. СК возбудил уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 УК РФ ("Участие в массовых беспорядках").

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Россия
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