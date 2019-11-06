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Экс-замначальника УФСИН по Петербургу и Ленобласти обвинили в особо крупной взятке

Сергея Мойсеенко задержали в июне этого года
На территории следственного изолятора "Кресты-2" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
На территории следственного изолятора "Кресты-2"
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноября. /ТАСС/. Следствие в окончательном виде предъявило обвинение в получении особо крупной взятки при строительстве самого большого в Европе СИЗО "Кресты-2" бывшему заместителю начальника Главного управления ФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергею Мойсеенко. Об этом ТАСС в среду сообщил его адвокат Ян Стецкевич.

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По подозрению во взятке Мойсеенко задержали в июне у здания Ленинградского областного суда сразу после освобождения из-под стражи в силу оправдательного приговора по делу об убийстве сотрудника управления ФСИН.

"Обвинение по делу о взятке предъявлено ему в окончательном виде", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что в ближайшее время обвинительное заключение утвердит прокуратура и материалы направят в Колпинский районный суд Петербурга.

В рамках досудебного следствия Мойсеенко вину не признал. Ранее сообщалось, что Колпинский районный суд Петербурга в марте приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего руководителя компании "Петроинвест" Руслана Хамхокова. Эта компания была подрядчиком при строительстве следственного изолятора. Как установил суд, Хамхоков в 2010-2015 годах через посредников неоднократно передавал Мойсеенко взятки, сумма которых составила не менее 388 млн рублей, за покровительство своей фирме, которое выражалось в подписании без задержек актов выполненных работ, их оплате, выдаче авансов в начале каждого года в максимальном размере, предусмотренном ранее заключенным госконтрактом.

В среду, 6 ноября, Верховный суд РФ отменил оправдательный приговор Мойсеенко по делу об убийстве сотрудника регионального управления ФСИН Николая Чернова, курировавшего строительство СИЗО "Кресты". Дело направлено на новое рассмотрение в Ленинградский областной суд, который ранее его рассматривал. Помимо Мойсеенко, которого в результате обвинили в подстрекательстве к убийству Чернова, еще одним фигурантом дела был коммерсант Игорь Захаров. Следствие полагало, что Мойсеенко предложил Сабиру Садыкову (ранее был приговорен к девяти годам колонии) убить Чернова, Садыков обратился за помощью к Захарову, который, по версии правоохранительных органов, передал ему пистолет.

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