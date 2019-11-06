В голландском аэропорту Схипхол объявили чрезвычайную ситуацию

ГААГА, 6 ноября. /ТАСС/. Один из терминалов амстердамского аэропорта Схипхол полностью закрыт для пассажиров в связи с нештатной ситуацией на борту одного из самолетов. Об этом сообщила в среду Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

По данным телеканала, "терминал D полностью закрыт для пассажиров, на место прибыли подразделения спецназа".

В военной полиции заявили, что речь идет "о подозрительной ситуации на борту одного из самолетов", однако не предоставили более детальную информацию. Ситуации присвоена третья степень опасности, которая означает "потенциальную угрозу благополучию населения в пределах одного муниципалитета".